成大護理系4年級黃姓女學生因無法完成轉系心願，加上暑假在成大醫院的實習成績差，8月30日凌晨1時許在勝利路學生宿舍9樓輕生，送醫後因全身骨折宣告不治身亡，外界聯想成醫又發生職場霸凌，院方9日聲明對女學生過世表示不捨，但澄清兩者沒有關聯。

黃女22歲，為家中長女，從台中南下就讀成大護理系，住在學校宿舍內，暑假期間在成大醫院安寧病房擔任實習生。她上大學後，一直對學護理不感興趣，多次向家人、師長反應想轉醫學研究路線，但家人認為她既然考上了，就先完成學業，對她的要求一直不置可否。黃女因此一度心情低落，曾在師長陪同下就醫服藥。

今年暑假，黃女以實習生身分進入成大醫院安寧病房實習一個月，29日實習結束，她的實習成績差，眼見就要開學，疑似情緒失控，8月30日凌晨1時許選在宿舍大樓輕生。

黃女倒臥人行道時，一度被認為是意外事故，送醫急救到凌晨4時宣告不治，檢警調查後，確認是自殺案件，遺體交由家屬運回台中，。

成大醫院去年9月才發生林光宇職場霸凌案重創形象，黃女實習後輕生又在醫院內發酵，院內同事議論紛紛，被聯想與職場霸凌有關，成大醫院急忙滅火，澄清已向成大護理系求證，黃女實習期間為8月5日至29日，對實習單位的評價很好。

成功大學表示，案發後已啟動校園心理輔導與關懷機制，成大醫院則回應對實習生輕生事件感到不捨。

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