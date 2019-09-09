「豬多利肉品公司」董事長郭文卿捐贈月餅給瑞芳高工學子。（瑞芳高工提供）

位於濱江市場的「豬多利肉品公司」董事長郭文卿，長期以來均非常熱衷於公益、弱勢與體育等相關事務，自去年起開始定期捐贈瑞芳高工的體育班教育獎助學金專戶，捐贈金額累計迄今已逾數10萬元，瑞芳高工今（9）日為了感謝郭文卿的愛心與付出，特別辦理了 「捐贈感恩儀式」。

郭文卿除了定期捐贈相關款項之外，去年底還特別協助體育班的所有同學，製做了1套精美的禦寒體育服制服外套，而專長在桌球、羽球和排球的同學們表現也都很爭氣，男子排球校隊更於今年3月勇奪了107學年度全國高中男子排球甲級聯賽的第2名，創下了瑞工 男排成軍12年以來的最佳成績。

今年在教練邱得全帶領下，殺進8強決賽，即便是身高為8強中最矮的，仍一路殺進冠亞軍總決戰，雖最終只抱回亞軍，但也寫下了「東北角奇蹟」，成為校史上的一大榮耀。

郭文卿收到同學們致贈的簽名海報與紀念排球後，為了感謝同學們的努力與辛苦，在今天的「捐贈感恩儀式」上，更帶著100盒鳳梨酥來到瑞芳高工，除了祝福學校師生中秋節快樂外，也期許同學們於學業與專業上均能再創佳績。

郭文卿經商有成，但是行事低調、平日更是深居簡出，對自己更是節儉，但在捐贈以及公益、弱勢、慈善方面卻是非常大方，目前也持續捐助瑞工體育班的教育專戶，為教育貢獻自己的微薄心力。

瑞芳高工校長顏龍源表示，全校師生對於郭董事長每1個月持續的捐助體育班教育專戶善舉非常感動與珍惜，將會妥善運用這些得來不易的經費，而今年高三體育班的畢業 生，更有13名同學順利考取國立大學相關科系的佳蹟，也期盼能有更多的企業賢達與熱心 人士能夠協助偏鄉學校的體育專業發展。

(中時 )