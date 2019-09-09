為感謝在高齡社會下，照顧服務員的付出和奉獻，衛生福利部苗栗醫院將9月9日訂為「照顧服務員日」，喚醒社會大眾的對長照服務員的重視與肯定。

苗栗醫院配合政策推展長照服務，近年提升照顧服務員相關福利，除規畫醫療優免、年終獎金、就醫安排協助，並與鄰近統一超商合作，增加友善用餐及休憩環境，肯定照顧服務人員的奉獻。

苗栗醫院代理院長李永恒指出，農曆9月9重陽節為重孝道、敬老的傳統節日，其中服務長者、促進長者健康與生活品質，是「長期照顧服務」職業存在的重大意義及目標，因此將國曆9月9日訂為「照顧服務員日」，強化照顧服務員的專業形象與認知，盼能進而鼓勵年輕人投入照顧服務工作。然，苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪表示，苗醫自2013年承接居家服務工作時，發現民眾稱照顧服務員為打掃的、煮飯的，因此，將特別協請居家服務督導員在媒合時，教導民眾正確稱呼，提升對照顧服務員的尊重。

(中時 )