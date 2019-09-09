怎樣才算好丈夫呢？不同人或許有不同定義。外國一名男子與妻子乘飛機時，為了讓妻子在座位安睡，不惜站立6小時。有同機乘客將這浪漫一刻拍下相片放上網，讓網友熱議，原貼文吸引逾3萬次轉發及逾1.5萬個留言。

從照片可見，一名長有白色鬍鬚的男子站在機艙走廊位置，穿黑色衣服的妻子則屈膝橫臥座椅上。根據東網報導，人生教練強生把照片上傳推特，並留言，「這男子站了足足6小時，讓妻子睡覺。這就是愛。」惟他沒有透露航班所屬航空公司、其出發點和目的地、全機程所需時間。

不少網友看到照片後表示驚訝，感到難以置信。有男網友說，「他比我好，就算我想站這麼久，我的腿也不會聽話。」一名女子則留言，「即使是10分鐘，我不會要丈夫為我站着。我會睡在他的大腿上，或坐在座位上好好休息。」另一女網友稱，「為何她要這樣躺着。我相信丈夫願意為我這樣做，但我不會要他這樣做。」

(中時 )