選前釋利多？行政院今晚證實，行政院長蘇貞昌明天(10日)將到屏東宣布重大交通政策，地點就在屏東市高屏大橋附近的台糖地，鄰近台鐵六塊厝站。目前高鐵南延的四個方案中，屬「左營案」較可行，高鐵將自左營延伸至屏東，經費約619億元。交通部表示，將配合政院指示處理。

行政院今日證實，高鐵將自左營延伸至屏東，蘇貞昌明日就會宣布。高鐵南延先前共有4條路線，包括左營、燕巢、高雄及小港潮州，相關官員表示，這4條路線均在評估中，沒有任何一條路線出局。最後要走哪條路線？要由交通部、高雄市及屏東縣進行協調，並進行可行性評估，但從工程角度來看，左營延伸較單純。

交通部長林佳龍日前曾指出，高鐵南延以左營案呼聲最高，屏東縣府希望從左營南延，不過仍須尊重高雄市府，已請鐵道局詢問高雄市長韓國瑜意見。

左營案是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。此案則需增購2列新車。

交通部表示，蘇貞昌赴屏東關心地方建設，交通部會準備好相關資料及現況簡報；外界關注的高鐵南延案，將配合行政院指示，循程序持續進行。

(中時 )