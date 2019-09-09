黃姓騎士騎乘電動自行車，在彰化市國稅局前，發現車子冒煙先下車，車子霎時轟然起火，正在中山路和中興路口停等紅綠燈的駕駛和行人目睹了一團烈焰在眼前爆開來。（民眾提供／吳敏菁傳真）

黃姓騎士騎乘電動自行車，在彰化市國稅局前，發現車子冒煙先下車，車子霎時轟然起火，正在中山路和中興路口停等紅綠燈的駕駛和行人目睹了一團烈焰在眼前爆開來。（民眾提供／吳敏菁傳真）

黃姓騎士騎乘電動自行車，在彰化市國稅局前，發現車子冒煙先下車，車子當街自燃，燒得只剩焦黑的車架骨。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

命大逃過了一劫！黃姓騎士騎乘電動自行車，在彰化市國稅局前，發現車子冒煙先下車，車子霎時轟然起火，正在中山路和中興路口停等紅綠燈的駕駛和行人目睹了一團烈焰在眼前爆開來，熊熊火光燒得只剩骨骸，不少人嚇傻了眼，紛紛詢問「有人被燒了嗎？」車主正在國稅局借滅火器，逃過了一劫。

這起當街火燒車，發生在傍晚5點19分，剛好是下班的顛峰時段，路口又是彰化市交通流量很大的路口，許多父母正以機車接送放學的孩童，還有小朋友被嚇到躲在父親背上，當場哭起了。

彰化縣消防隊接獲通報後，訊速前往滅火，民族派出所也在前往警戒和疏導交通，並調查事故原因，黃姓車主表示電動自行車已經使用兩年，騎乘下班，傍晚在等停在紅綠燈的時候，旁邊騎士紛紛提醒「你的車起煙囉」，看到冒起了陣陣灰煙，趕緊下車就近跑到國稅局藉滅火器。

哪知人一出來就看到車子燒成一團烈焰，慶幸真命大，逃過了一截，消防人員不到10分鐘將火勢撲滅，但為何電動機車會發生「自燃」？彰化消防隊第一大隊副大隊長黃琮棋研判，可能是電線短路或故障等，真正肇事原因，還要進一步調查。

(中時 )