為加強收容人親情聯繫，促進家庭支持，法務部矯正署泰源技訓所練在中秋節前夕，辦理中秋團圓面對面懇親活動，家人不遠千里而來=力，一解相思情，場面溫馨。

今天的懇親活動，監察委員王美玉由法務部矯正署周輝煌副署長的陪同下蒞臨該所視察，訪談收容人了解收容人在監處遇情形，並由該所長蔡景裕陪同至炊場視察收容人伙食供應及行動載具接見辦理情形，並蒞臨懇親會場逐一向家屬致意。

王美玉對於家屬不辭辛勞遠道來所，給予收容人親情支持，表示慰勉，對於法務部矯正署積極推展收容人家庭支持與援助家庭計畫，並創新行動載具接見服務，給予家屬更多元便捷之支持系統，表示肯定。

懇親活動過程中，也安排收容人藝文表演，展現教化學習成果，所方提供收容人與家屬親子合影，看到收容人開心的與家屬合影留念，也不忘期勉收容同學要自立自新，才不枉親情之關愛。

這次懇親除配合台東縣毒品危害防制中心實施反毒宣導外，也邀請中華民國紅心字會社工到場實施家庭關懷，透過多元的活動，讓愛加溫，成為彼此支持的力量。

(中時 )