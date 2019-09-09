名模詹乃蓁指導第8屆璀璨之星參賽者台步和POSE。（伊林娛樂提供／何冠嫻苗栗傳真）

林之旋著泳裝走秀，獲最佳身材比例獎。（伊林娛樂提供／何冠嫻苗栗傳真）

15歲林之旋獲第八屆璀璨之星總冠軍女模特兒組冠軍。（伊林娛樂提供／何冠嫻苗栗傳真）

第八屆Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽繼第五屆總冠軍由當時15歲的台美混血兒金凱德摘下後，今年總冠軍為179公分、由來自苗栗的15歲少女林之旋。

今年Eelin Star璀璨之星選秀比賽戰況激烈，歷經3個多月的培訓與評選，林之旋從60位佼佼者脫穎而出，不但摘下女模組冠軍、最佳身材比例獎，更勇奪第8屆總冠軍殊榮。擁有修長美腿的林之旋實為游泳好手，從6歲接觸游泳，國小加入校隊、國中更屢獲佳績，但因從小就比同儕高挑，周遭親朋好友認為她也充滿模特兒特質與潛力。

因此，今年為充實且度過不一樣的暑假，林之旋在家人的支持與鼓勵下，報名參加第8屆的Eelin Star璀璨之星。她對走秀與模特兒工作深感興趣，但卻從未接觸過相關領域。林之旋表示，入圍後去健身房做重訓和健身器材，培訓課程中的彩妝、台步課都令她感到新奇與印象深刻，穿高跟鞋更是首次體驗，因此積極把握各項學習機會。

林之旋回憶，為了參加璀璨之星培訓課程，皆當日往返苗栗與台北，有時搭乘區間車，單趟就需花費2小時20分鍾車程，過程雖然辛苦，「但是為了自己喜歡的事，所以也樂在其中！」。

年僅15歲且首次接觸模特兒領域的林之旋，在競爭激烈的決賽中脫穎而出，不但摘下女模組冠軍、最佳身材比例獎，更獲評審青睞，勇奪第8屆總冠軍殊榮。她表示，獲獎當下受寵若驚，最想把這個心情分享給台下觀看的父母，未來將專注眼前繼續努力，並打好基礎，盼能走上大舞台。

(中時 )