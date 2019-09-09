索羅門外長訪台 到底談了什麼？ 18:412019/09/09 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 索羅門外長。（圖／擷取自中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 所羅門外長訪台 到底談了甚麼？ 索羅門外長訪台，蔡英文總統親接見。蔡英文稱將進一步提升兩國雙邊關係，外交部指邦誼穩健，雙方到底談了什麼？來看最新狀況。 (中時電子報) #蔡英文 #索羅門 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑點重重的小英學位之謎 04:102019/09/05 時論廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 交新朋友時候到了！路透：索羅門將與陸建交 15:052019/09/05 國際 蔡英文別孤芳自賞 羅智強：趕快公開論文吧 17:262019/09/06 政治 誰是中共代理人？國民黨這樣嗆小英 19:272019/09/06 政治 蔡英文喊2020總統勝選 國會過半 18:102019/09/07 政治 蔡英文學搖珍奶 喝太急差點嗆到 20:492019/09/07 政治 三事將壓垮民進黨？網：若還能連任 證明最沒用是... 08:072019/09/08 政治 接見索羅門外長 蔡英文：將進一步提升兩國雙邊關係 11:342019/09/09 政治 周錫瑋開直播 批蔡英文修國安法是綠色恐怖 14:212019/09/09 政治 政治熱門新聞 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 韓國瑜致歉馬英九 徐巧芯說話了！ - 政治 馬致詞遭打斷 胡幼偉：聽5分鐘就知不妙 - 政治 開炮！他告訴馬家軍：這些人才是羞辱馬英九 - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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