日本關東今天受到颱風法西侵襲，除造成2死61傷災情，也衝擊成田機場聯外交通，一度有近7000名旅客滯留機場動彈不得。雖然部分鐵道與巴士已復駛，但短時間仍難消化大量旅客。

法西以日本關東史上最強等級颱風之姿襲日，在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，截至日本時間晚間6時30分，已知造成2人死亡、61人受傷，及逾90萬家戶停電等災情。

日本共同社報導，成田國際機場公司（NAA）表示，下午1時30分左右，航廈內大約有5200名旅客。機場公司表示，由於高速巴士及鐵道都停駛，所以要進出機場只能靠自用車或計程車。

日刊體育報導，機場公司表示，截至下午3時止，機場內3座航廈總計有約6800人滯留。

機場公司表示，目前從成田機場發車的JR及京成電鐵等鐵道公司，還不清楚何時復駛；連接成田機場的高速公路因為禁止通行，高速巴士無法行駛。

目前只能依靠計程車及自用車進出機場，成田機場仍處於陸上孤島狀態。由於主要公共交通復駛時間未定，滯留機場的旅客人數還可能增加。

日本放送協會（NHK）報導，下午雖然有部分鐵道與高速巴士復駛，但還是無法在短時間消化機場等待旅客。

成田機場今天受到颱風影響，從上午9時開始重啟兩條跑道起降，許多航班依序降落。

不過，從成田機場要前往東京都內等地的鐵道幾乎都呈現停駛狀態，例如JR公司決定今天全天停駛，京成電鐵公司也因為鐵軌有樹木傾倒，電車無法行駛。

另外，高速公路在颱風過後仍有許多區間無法通行，所以高速巴士公司也無法發車，造成許多抵達成田機場的旅客受困，無法離開機場，入境大廳人滿為患、出境大廳則冷冷清清。

一名跟朋友從廣島縣來東京玩的20歲大學生說，跟朋友在機場消磨時間，已經等了至少3小時，但還是很期待這趟到東京的旅行。

前往南韓參加U18世界盃青棒賽，今天要返回日本的日本代表隊成員，原訂搭乘下午2時過後的航班，但飛機到下午5時還在成田機場未起飛，代表隊成員只能在南韓釜山金海國際機場登機口等待。

(中央社)