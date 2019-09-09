前桃園縣議員吳寶玉的兒子黃薪哲，不滿同為民進黨籍的市議員余信憲幫敵手助選，接連在臉書點名余信憲父子利用餐會賄選，余不滿提告，桃檢調查發現黃私下傳簡訊給余稱「我只是不爽你幫王ＸＸ這麼簡單」認定他是挾怨報復，依加重誹謗罪嫌聲請簡易判決處刑。

29歲黃薪哲和30歲的余信憲同為民進黨員，分屬八德區和桃園區，黃薪哲不滿余信憲在去年3月民進黨內初選時，幫助八德區的王姓市議員參選人，在臉書社群相繼發表「桃園區某位民進黨初選多金新世代賄選」、「長期誤導民眾判斷的28歲新世代余信憲」、「薪哲已完成調訊檢舉筆錄，余信憲疑似涉及賄選此案已進入司法程序」等言論。

黃薪哲甚至在市調處附近，手持「拒絕金錢改革議會，28歲新世代=民進黨版連勝文」看板，以麥克風指控余信憲和其父親余金來利用餐會賄選，不滿黃黨內互打，余姓父子憤而提告。

黃被通緝到案後否認主動檢舉，辯稱是調查官通知他到案，還說已跟余姓父子道歉和解，但余姓父子否認黃有道歉，還出示黃私下傳給余的簡訊：「我只是不爽你幫王ＸＸ這麼簡單而已」，桃檢認定黃在調查結果未出爐前、又未具體查證下，就逕自宣稱余賄選，依加重誹謗罪嫌聲請簡易判決處刑。

(中時 )