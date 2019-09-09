71歲鮑姓阿嬤去年過年前和家人逛大潤發內湖一店，卻疏於注意手扶梯其中一邊的扶手帶靜止不動，站上踏板後，身體重心不穩直接後仰摔倒，右肩膀粉碎性骨折，事後，大潤發竟說阿嬤可以自行選擇扶另一側避免危險，士林地院審結，判決大潤發須支付看護費多1倍的懲罰性賠償，加上12萬的精神慰撫金共35萬3600元，可上訴。

阿嬤在去年2月11日下午6點多和兒子、媳婦到大潤發消費，正要從1樓搭乘手扶梯到地下1樓，因為左側的扶手帶故障靜止，但踏板、右側扶手帶仍正常使用，阿嬤因身體慣性，側身以右手攙扶單邊，整個人後仰跌倒，右側肱骨閉鎖性骨折、右肩關節粉碎性骨折，醫院建議須手術治療，並調養3個月。

大潤發公司辯稱，手扶梯入口處有放置「敬告啟示，手扶梯此側輸送帶故障請勿扶握，以免發生危險」標語，且賣場還有升降電梯供消費者使用，阿嬤請求的懲罰性賠款以及精神慰撫金476萬多元過高。

法院調查，電梯廠商依據作業程序，要將故障問題排除後才會開啟，但大潤發考量年前最後1週購物人潮眾多，要求電梯廠商「配合」辦理不停機的措施。

再者，大潤發稱案發前1天放置警示標語，並提供照片佐證，但照片上並沒有日期，監視器畫面也沒有拍到，法院要求辯護人提出其他證據未果，法官認為，故障時間長達1星期，卻只有1張照片顯示警語，無從推論2月11日當天在手扶梯入口處有警示標語。

判決指出，大潤發因農曆前夕為了輸運較多購物人潮，圖一時之便而讓手扶梯繼續運作，導致高齡婦女右肩粉碎性骨折，體力、精神大受減損，事後還說阿嬤可扶握另一側沒有故障的扶手帶，或選擇搭電梯，顯然沒有因此警惕，進而改善商場設備以符合安全性。

法官依阿嬤提出的每日看護費1600元，共計74天，並以消保法規定，得請求1倍以下的懲罰性賠償金，判決11萬6800元看護費再多1倍的賠償，並考量大潤發公司15億6500萬的資本額，加上12萬的精神慰撫金，共35萬多元。

(中時 )