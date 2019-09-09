中國國務院總理李克強將於下周一（16日）至下周三（18日）出訪俄羅斯，並舉行中俄總理第24次定期會晤。

新華社報導，中國外交部副部長樂玉成在媒體吹風會表示，中俄總理主要會談務實領域合作，也會涉及到完善全球治理、捍衛多邊主義、開放型經濟等國際問題。

對於美國退出「中導條約」，樂玉成指出，中方已經表明過立場，並對此深表遺憾，堅決反對，也堅決反對美國在亞太地區部署中導，若美國一意孤行，中方也不會坐視自身利益受損，也將不得不作出必要反應，維護國家安全。

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