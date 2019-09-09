陸外交部：堅決反對美國在亞太部署中程導彈 19:122019/09/09 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國務院總理李克強將於下周一（16日）至下周三（18日）出訪俄羅斯，並舉行中俄總理第24次定期會晤。 新華社報導，中國外交部副部長樂玉成在媒體吹風會表示，中俄總理主要會談務實領域合作，也會涉及到完善全球治理、捍衛多邊主義、開放型經濟等國際問題。 對於美國退出「中導條約」，樂玉成指出，中方已經表明過立場，並對此深表遺憾，堅決反對，也堅決反對美國在亞太地區部署中導，若美國一意孤行，中方也不會坐視自身利益受損，也將不得不作出必要反應，維護國家安全。 (工商 ) #多邊主義 #總理 #李克強 #中程導彈 #亞太地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 豬價狂飆 陸六穩外再推穩物價 04:092019/09/05 焦點新聞 網媒揭第一家族內鬥 總理李顯龍提告 21:062019/09/05 國際 陸總理李克強：支持特區政府依法止暴制亂 15:572019/09/06 兩岸 梅克爾提港問題 北京高層首公開回應反送中 16:172019/09/06 國際 梅克爾會習近平 捍衛多邊主義 21:562019/09/06 兩岸 惠譽下調香港評級 24年首見 04:092019/09/07 財經要聞 惠譽開第一槍 香港信評下調至AA 04:102019/09/07 兩岸要聞 花拳繡腿救不了國旅 04:102019/09/09 時論廣場 李克強下周一訪俄3天 會晤梅德韋傑夫 16:422019/09/09 財經 陸總理李克強 9／16~18訪俄 18:292019/09/09 兩岸 兩岸熱門新聞 苦練低空戰術 殲-10B殲-10S鑽山谷 - 焦點新聞 - 旺報 陸飛彈雨襲 駐日美軍30分鐘全滅 - 焦點新聞 - 旺報 珍貴影像！雲南拍到現存世界上體型最大牛 - 兩岸 在19度的夏天 親探5G的六盤水 - 兩岸 陸外交部：堅決反對美國在亞太部署中程導彈 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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