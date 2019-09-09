刑事局中部打擊犯罪中心在苗栗破獲大麻種植場，專案小組破壞大門展開攻堅。（刑事局中打提供／黃國峰台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心在苗栗破獲大麻種植場，發現嫌犯以黑色紗網貼上錫箔紙，加上燈具，圍成溫室種植大麻。（刑事局中打提供／黃國峰台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心破獲大麻種植場，發現嫌犯將融入大麻的巧克力，倒入食品模具中，製成大麻巧克力。（刑事局中打提供／黃國峰台中傳真）

苗栗竹南二棟透天別墅，2樓起被種滿大麻，刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第六隊於8月接獲情資展開調查，9月5日見時機成熟，持搜索票，於二棟透天別墅內查獲大麻活株、大麻巧克力及各式大麻半、成品、種植、製造工具等，逮捕36歲許姓等4名嫌犯，訊後依毒品危害防制條例罪，將嫌犯移送苗栗地方檢察署偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第六隊指出，曾因栽種大麻入獄、104年出獄的許嫌，一年半前重操舊業，找來王姓（37歲）、周姓（42歲）、蘇姓（32歲）等，在苗栗竹南鎮重畫區內租用2棟4樓半的雙併透天別墅，在每棟二樓起以黑色紗網貼上錫箔紙，加上燈具，圍成溫室種植大麻，一樓則是各式製毒設備，特別的是還有製造巧克力的鍋具、模具等。

原來此次警方搜查出來的贓證物中除了大麻活株220株、大麻幼苗活株55株、大麻成品、大麻花、大麻種子、、捲菸器、燈具、肥料、成長帳等贓證物外，還有國內罕見的大麻巧克力25片，嫌犯會將大麻提煉出「大麻素」後融入巧克力中，再倒入模具中製成大麻巧克力片，並以市售食品包裝袋包裝，看起來就如同一般巧克力一樣，每片以800元的價格販售，而且只接受客訂。

偵六大隊第六隊長王嘉華指出，大麻是第二級毒品，製造、運輸、販賣者，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，罪責相當重，民眾勿以身試法。毒品除了嚴重影響生命身體外，更危害社會治安甚鉅，呼籲國人勿好奇碰觸毒品，並留意生活中是否有毒品隱憂，警方必積極緝毒，維護民眾健康生活。

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(中時 )