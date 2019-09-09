中華民國棒球協會理事長辜仲諒(右)勉勵U18總教練周宗志(中)和投手余謙(左)。(陳怡誠攝)

CTBC 世界12強Mitsubishi Motors棒球錦標賽今年11月5日在登場，今天宣告門票販售資訊，除了邀請中華隊王勝偉、吳昇峰等代表，還有1984年洛杉磯奧運為中華隊在棒球項目拿下銅牌的傳奇球星林華韋、趙士強、葉志仙，以及昨天才在U18世界盃棒球賽摘金的中華隊總教練周宗志、昨日對美國的先發投手余謙、右外野手林子崴到場力挺，希望為中華隊集氣，一舉拿到前進東京奧運的門票。

本屆世界12強棒球錦標賽門票明天中午12點起在全家超商FamiPort、FamiTicket開賣，到9月12日止先由中國信託信用卡卡友優先購買、每場限量5000張，9月13日中午12點起則開放所有民眾購買，11月2、3日兩天的熱身賽票價都是內野500元、外野300元，正式賽不同場地、不同對戰組合的票價也有落差，門票最貴一張2500元，例如中華出戰波多黎各、中華對壘委內瑞拉及中華迎戰日本，大會也會根據不同區域的門票贈送進場觀眾不同應援T或是應援毛巾。

CT Girls展示世界12強棒球錦標賽應援T和應援毛巾。(陳怡誠攝)

入選12強代表球員大名單的中華職棒中信兄弟游擊手王勝偉，今天在門票開賣記者會表示，在主場比賽壓力一定有，但也希望透過球迷熱情的鼓勵，把壓力轉變成動力，打出令球迷感動的比賽，並達成前進奧運的目標。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒透露，自己昨天整個心思都在U18世界盃，連晚餐都吃不好，睡覺也作夢，看到小朋友用生命打球非常感動，而從U12少棒、U18青棒到成人隊，棒球運動的發展是往上有連結性的，希望能一路透過企業、政府支持，讓國內棒球更好。

(中時電子報)