今（9）日傍晚傳出，行政院院長蘇貞昌明天（10日）將到屏東，親自宣布高鐵將自左營延伸至屏東。交通部低調表示，已做好簡報準備，將配合政院指示辦理。

交通部在晚間接近7點時，也發出採訪通知，交通部長林佳龍明早也將「陪同行政院蘇院長視察屏東交通建設」！

其實，早在7月交通部就已透露出口風，當時鐵道局副局長楊正君就已對外表示，高鐵營運以來，西部縣市一日生活圈形成，對民眾交通行為、經濟活動產生巨大影響。並強調，若國家確定全島鐵路網的規畫，是西部高鐵、東部快鐵，「考量到西部走廊間各縣市均衡發展的問題，高鐵幾乎必然就要延伸至屏東」！

由於蘇貞昌明日視察地點，靠近六塊厝高鐵場址，對媒體發出的採訪通知，又註明將「宣布重大交通建設」，因此外界推斷，高鐵南移要宣布了！

對此，交通部仍低調表示，院長赴屏東關心地方建設，交通部會準備好相關資料及現況簡報；外界關注的高鐵南延案，將配合行政院指示，循程序持續進行。

(工商 )