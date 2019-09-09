北京市氣象局官方微博消息，北京市氣象臺9月9日18時15分發布暴雨藍色預警信號：預計至10日5時，北京市局地將出現小時雨強達30mm左右的短時強降水，山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較高，低窪地區易出現積水，請注意防範。

同時，據北京市氣象局網站發布大風藍色預警。預計至10日00時，北京市大部分地區陣風可達7、8級，請注意防範。

(旺報 )