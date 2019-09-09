北京暴雨大風藍色預警雙發 部分地區陣風可達8級 19:122019/09/09 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北京市氣象局網站發布大風藍色預警。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市氣象局官方微博消息，北京市氣象臺9月9日18時15分發布暴雨藍色預警信號：預計至10日5時，北京市局地將出現小時雨強達30mm左右的短時強降水，山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較高，低窪地區易出現積水，請注意防範。 同時，據北京市氣象局網站發布大風藍色預警。預計至10日00時，北京市大部分地區陣風可達7、8級，請注意防範。 (旺報 ) #北京市 #預警 #暴雨 #藍色 #大風 也許您會感興趣 推薦閱讀 牢記921震災 發送模擬強震簡訊預警 14:352019/09/06 生活 台灣婦菁組台灣代表團參加「第22屆京台科技論壇-女性論壇」 圓滿成功 21:552019/09/06 兩岸 樂聲飛揚公車場 藍色行者勇追夢 04:092019/09/07 話題觀察 兩岸熱門新聞 苦練低空戰術 殲-10B殲-10S鑽山谷 - 焦點新聞 - 旺報 陸飛彈雨襲 駐日美軍30分鐘全滅 - 焦點新聞 - 旺報 珍貴影像！雲南拍到現存世界上體型最大牛 - 兩岸 在19度的夏天 親探5G的六盤水 - 兩岸 陸外交部：堅決反對美國在亞太部署中程導彈 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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