余阿嬤看小朋友猛扮鬼臉，也調皮得跟著扮起鬼臉，老小玩得不亦樂乎。（東基提供／莊哲權台東傳真）

台東縣海端鄉新武部落余阿嬤，患有侏儒症外加退化性關節炎，及嚴重的駝背，身高只有133公分，總是以喜樂心面對一切，被居家照顧服務員們稱「喜樂阿嬤」，如果有食物，都跟旁邊的流浪貓狗分享，台東基督教醫院居家服務團隊日前提前為阿嬤歡度中秋，阿嬤笑得不合攏嘴。

東基居家服務團隊在中秋節前夕，一行20多人到海端鄉新武部落，為92歲的獨居余阿嬤送上關懷。幫余阿嬤梳洗、染髮、換新衣，還將房間重新粉刷、整理，烹煮豐盛午餐，幾乎足不出戶的余阿嬤看到住所難得熱鬧，笑得合不攏嘴，直呼好開心，幼兒園學童逗趣扮鬼臉，更逗得余阿嬤笑不停，甚至跟著小朋友扮起鬼臉。

東基社區健康中心督導孫宜珍表示，2011年起接手海端鄉居家服務，訪視時得知余阿嬤早年喪夫，身世坎坷，加上患有侏儒症外加退化性關節炎，嚴重的駝背僅能倚靠矮小的塑膠椅作為輔具代步，卻不以為苦，總是以喜樂心面對一切，留下深刻印象。

余阿嬤在新武部落過著簡居的生活，因行動不便，限縮了活動範圍，平時與流浪貓、狗為伍，常把食物分享給周邊的貓狗；幾20年來由打琥牧師3代家族照顧。

打琥牧師回憶，余阿嬤早年喪夫，因常上教會與自己的阿嬤熟識，並結為好友，阿嬤過世前叮囑家族照顧余阿嬤，家人遂持續照顧迄今。

一向身體硬朗的余阿嬤，隨著年紀漸長，行動越趨不便，打琥牧師說，幸好有居家服務、送餐服務等長期照顧資源介入，疏緩家人的照顧壓力，讓余阿嬤有更妥善的照顧。

東基從1988年起提供居家服務，目前服務範圍包括台東縣海端、池上、關山、鹿野、延平、卑南、台東等鄉鎮市，共服務560多人，海端鄉居家服務則從2011年接手。

(中時 )