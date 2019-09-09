（賴佑維攝）

中油桃園煉油廠9日舉辦年度擴大緊急應變演習，桃園市長鄭文燦建議中油添購高性能消防車，也加入居民疏散的演練。中油總經理李順欽也回應，一定彙編裂更多預算，明年也會增加疏散演練。

9日的演練中，模擬地震引發油槽火警、人員受傷，受傷人員先以高空垂降後，再由煉油廠消防隊、桃園市消防局共同噴灑水霧，防止火警擴大。配合廠區簡訊通知、空汙通報，動員各式救災車輛15輛，8個單位約80人參與。

桃園市長鄭文燦指出，從泰豐輪胎大火後，考察許多國家的消防隊，為了工業性的火災特性，因此購買高效能化學消防車「美洲豹」。鄭文燦也說，，桃煉場相當重要，不只產值高，希望中油能夠添購更高性能的消防車，提升救災能量。鄭文燦表示，中油也可考慮未來演練時，加入周邊里民疏散安置。

李順欽說，自己對於同事執行SOP的原則相當重視，若從源頭著手，就能讓災害事故不再發生，不過若是遇到天災，還是要有緊急應變得演練。他也提到，將在明年的演練中，加入居民疏散。針對桃園煉油廠的消防設備，一定會編列更多的預算，添購更多的設備，如買更高的雲梯車等。

(中時 )