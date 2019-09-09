台灣藝術大學在2013年間進行舞蹈系專任教師甄選，曾獲國家文藝獎的知名舞者姚淑芬排名第一卻落榜，反而是第二的「張婷婷TTCDance」總監張婷婷被錄用，事後被查出是前校長謝顒丞與時任舞蹈系系主任吳素芬涉嫌竄改「擬聘建議表」。6日新北地院依偽造文書罪，判謝男1年6月有期徒刑；吳女、曾姓舞蹈系行政助理則獲無罪。對此，謝顒丞表示無法接受且發表三大聲明。

針對近日新北地方法院判決本人涉犯偽造文書罪名之結果，本人除無法接受及憤恨難平之外、並提出三大聲明、捍衛一生杏壇清譽、聲明如下；

1、個人於擔任台藝大校長期間，絕不曾為使特定人獲得學校聘任而有任何偽造或竄改文書之不法行為。

2、依照規定大學教師聘任流程分三級三審，這過程校長是無法參與，但被賦予最後聘任之裁量權。本人從未涉入聘任之三級三審，跟三位參與甄選的老師也未曾有聯繫，也都不認識，更無任何利益來往，完全沒有動機及必要去做變造文書的事情

3、本人針對本案也自費經過國家認證的公正測謊機構測謊通過。

綜合以上三大聲明、本人已針對相關人士不實指控提出訴訟、同時對日後有媒體要針對此案作報導、也請媒體作平衡報導、否則不排除一律提告的可能性。

台灣藝術大學謝顒丞

(中時電子報)