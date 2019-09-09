五月天的瑪莎日前上網路節目《留級玩家》受訪，和老婆育有1歲大雙胞胎兒女的他，是個星際大戰迷，因此按電影角色將兒子取名Luke、女兒Leia，兩個小孩很喜歡波希米亞狂想曲，但女兒最愛聽張震嶽的歌曲〈愛我別走〉，只要一聽到前奏身體就會跟著音樂搖，聽五月天的歌反而沒有反應，讓他這個當爸的有點難過。

瑪莎曾以歌曲〈諾亞方舟〉獲金曲獎最佳作曲獎，問他新專輯是否再接再厲？瑪莎說：「不要給我這種壓力，我運氣好而已啦！」他謙稱得獎是運氣，「但無論是金曲獎或金音獎，很難有絕對的客觀」；至於五月天新專輯進度？瑪莎笑回還不知道，希望可以拖到2022年。

此外，他在節目上透露高二時，自己在吉他社耗費太多時間，數學補考沒通過而留級一年，如今回想起來，很慶幸當時多留級一年，讓他多了更多時間跟自己相處，也看了許多課外讀物、騎腳踏車去看午夜場電影。

瑪莎日前上《留級玩家》受訪。（新視紀整合行銷提供）

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