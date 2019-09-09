昨天在U18世界盃棒球賽幫助球隊「打美樂」的投手余謙，今天應邀出席年底世界12強棒球錦標賽門票開賣記者會，分享了和已故父親有約的感人小故事，也透露未來旅外的方式計畫先到日本職棒磨練，再挑戰層級更高美國職棒。

余謙透露，因為父親去年過世，一度讓他低潮、消沉過，但是父親離開之前，表達希望兒子球速能飆到150公里，而過去球速最快149公里的余謙，昨天在U18冠軍賽首度飆出150公里速球，他說：「能夠在冠軍達到設定的目標非常開心，也很愧疚自己之前很少陪父親，真的很感謝爸爸，也想跟他說聲對不起。」

回想昨天的U18冠軍賽，余謙表示是自己第一次在單一盃賽擔綱先發重任，賽前有禱告，過程倒也不會太緊張，ㄇ並感謝天上的父親保佑他，未來他也有旅外夢，並坦言玉山盃期間就有外國球探注意他，計畫循前輩陳偉殷的腳步，先到日本職棒磨練、站穩腳步，在問鼎更高水準的美國職棒。

平常會聽原住民音樂和華語流行樂的余謙，透過音樂沉澱、放鬆心情，也會鋼琴、吉他的他藉音樂紓壓，調整出屬於投手的節奏，被問到未來是否會嘗試寫歌，余謙害羞說：「自己還不是很會思考歌詞，再說吧！」

(中時電子報)