近年國內露營風氣興盛，農委會修正「休閒農業輔導管理辦法」部分條文，擬將休閒農場設置露營設施面積從佔農業用地5％為限，且不得超過1000平方公尺，放寬至10％且不得超過2000平方公尺。農委會輔導處已於6日正式預告，預告60日收集各方意見後檢討修正，將盡速於年底前公告實施。

輔導處休閒農業科科長楊欣佳表示，此次修法經行政院跨部會討論及參酌產官學界意見，檢討休閒農場內露營設施設置面積合理性，將露營設施佔農地面積提高至10％，且不得超過2000平方公尺；休閒農場以農業體驗活動為主，但也希望透過設置露營設施而不必蓋太多農舍或住宿設施，減少農地負擔。

楊欣佳指出，以現行露營設施佔農地5％且不超過1000平方公尺的標準，國內休閒農場約5至6成達標，修法後佔比10％且不超過2000平方公尺的標準，則大約可涵蓋目前已取得登記證及已同意籌設之休閒農場9成，故預估修法後休閒農場的露營設施不會增加太多。

此外，「休閒農業輔導管理辦法」去年5月18日即曾修法，修法前本定設置休閒農場土地面積門檻為0.5公頃，但修法後則要求休閒農業區外設置休閒農場門檻為1公頃，使得區外土地面積介於0.5至1公頃者，必須提升至1公頃才可設置，有違信賴保護原則，故此次修法亦同意業者0.5公頃以上土地即可籌設休閒農場。

楊欣佳說，此次修法預告時間60天，因修法涉及業者權益及產業發展，預告後不會逕行公告實施，會依預告期間收集各界意見補充修正，再盡速於年底前公告實施。

(中時 )