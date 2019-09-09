俄羅斯地方選舉8日結束，親政府的統一俄羅斯黨在議會的優勢減弱，45個選區中輸掉20個。反對派領袖納瓦尼提出的聰明投票策略成功，他支持的候選人贏得近一半議席，納瓦尼對選舉結果感到喜出望外，稱成果是雙方共同奮鬥所得來。

據開票99％的結果，俄羅斯共產黨、獨立及自由派候選人在議會45個議席中奪下20席。其中共產黨由選前的5席增至13席、亞博盧黨贏得3席，該黨支持的獨立候選人亦奪得1席；左翼的公正俄羅斯黨奪得餘下3席。統一俄羅斯黨及其支持的獨立候選人，則由38席減至25席。

統一俄羅斯黨莫斯科分部主席梅捷利斯基（Andrei Metelsky）連任失敗，他宣布將吸取教訓。選舉前多名反對派候選人遭取消參選資格，引發多場警民衝突，親總統普丁的統一俄羅斯黨越來越不受歡迎，候選人也不敢使用該黨的競選標語。

另外，俄羅斯通訊監察機構批評，社群網站Facebook和Google沒有遵守法律規定，於選舉當日和前1日停止推出政治廣告，上述行為干預俄羅斯主權事務並阻礙該國民主選舉，Facebook和Google暫未回應。

俄羅斯已連續多個周末爆發大型反政府示威，警方以武力鎮壓及拘捕多人。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）9日表示，支持調查俄羅斯警員是否過度使用武力。

(中時 )