未登記工廠可以取得特定工廠嗎？特定工廠一定能合法化嗎？經濟部、內政部、營建署、農委會與環保署等參加「未登記工廠與特定工廠之管理及輔導」座談會，業者希望能儘早公布施行細則。（吳敏菁攝）

未登記工廠能取得特定工廠、能合法化嗎？立法院6月修正通過《工廠管理輔導法》，業者對未來規範仍霧煞煞，9日經濟部等在鹿港鎮公所舉行座談會，工業局強調，並非臨登工廠都能百分百取得特定工廠登記，重點是否屬低汙染，業者則希望細則規範盡速出爐。

彰化縣未登記工廠全國第2多，全縣工廠1萬6000餘家，臨時登記工廠1568家，未登記工廠約6000家，立委柯呈枋指出，這次中央修訂新法，就是為了處理尚未合法登記的工廠，透過座談會，業者提供實務上的意見，讓未來配套規畫更完善，希望經濟部能加速、加快、全面輔導廠商轉型，落實環境保護，兼顧產業永續發展。

彰化縣副縣長洪榮章指，原訂明年元旦起受理未登還有臨登工廠當記換證，2年後格取締，但相關細則尚未未公布，未來辦法出爐，縣府會成立單一窗口協助業者，希望業者早日合法，安心拚經濟。

業者先後提出臨時登記業者是否可以直接換證、行業別認定、狹長型廠房的阻隔綠帶、租用廠房的工廠可否登記等問題，工業局表示，所有工廠樣態都不一樣，可以打電話到工業局研商，業者不要心存僥倖，早日依法完成各項程序，以免遭到停水停電的後果。

業者指出土地高漲的生存困境，要求協助解決，環團則憂心，工廠管理輔導法若沒完善配套，只是延續農、工不分亂象存在。經濟部工業局副局長楊柏耕強調，並非取得臨登的工廠，就能100％取得特定工廠登記，現階段要將未登記工廠全面納管，進行分類管理。

(中時 )