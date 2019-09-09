「所謂伊人，在水一方。」詩經《蒹葭》以簡短字句，帶給後人對「伊人」的無限想像。漫畫家葉長青則將《蒹葭》裡的抽象意境，具體化作一部少年戀上神秘少女的短篇漫畫。葉長青表示，有部分解釋認為《蒹葭》呈現出所愛之人與自己若即若離的關係，他則依據這樣的心境，揣摩出漫畫走向，笑稱「我還去翻高中喜歡的女孩照片來回味當初的感覺呢！」

葉長青表示，在以往教育中所學到的《蒹葭》，所教導的是君子與自己的關係，然而近代所出現的新解釋，也讓他從短詩裡看出了懷春少年的心思，「詩經本身所講述的便是小老百姓的故事，《蒹葭》讓我體會的意境就是高中追女孩子，非常難追、非常刻骨銘心，把你的心情牽動非常誇張的經歷。」

漫畫《蒹葭》，描述一名準備察舉考試的少年，在伏案讀書的下午，偶然聽見女孩清朗的歌聲，被女孩的樣貌深深吸引的少年，不知不覺在一面之緣下，戀上這位神祕少女，每天都在街上努力追尋著她的身影，一段時間後，因遍尋不著而感到喪氣的少年，卻在這時，又看見那美麗少女在湖水邊的蘆葦林對自己嫣然一笑。將《蒹葭》一詩所呈現的意境，以豐富的筆觸展現出具體的故事劇情。

葉長青所繪製的《蒹葭》漫畫，其實是由他先前的插圖作品衍生而來，當時他與奇異果文創合作，推出新美學高中國文課本，努力以台灣優秀創作者的插圖作品實踐美學教育。葉長青繪製插圖後，便發展成了個人的短篇漫畫，這也是過去多為插圖設計者的他，第一次繪製出版的漫畫。

葉長青表示，第一次嘗試繪製漫畫，便以實驗性質嘗試多種媒材繪製，如鉛筆、原子筆、炭筆等。在運用不同媒材下，不管是山海的浩瀚、少女飄揚的髮絲，都格外具有渲染力。

(中時 )