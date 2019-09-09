馬英九被噓 村長詹江村：不能怪民眾

對於韓國瑜8日在三重造勢湧入35萬人，桃園市議員詹江村（村長）指出，族天有趣的人一定可以感受到，這是台灣選舉史以來創下紀錄，沒有任何一個政治人物或政黨有辦法動員這麼多人，而且感覺很歡樂的嘉年華會，不可思議。

詹江村也說，台灣何時看過這麼35萬人這麼多？基地台是61萬門戶跳動，原本只預計號召20萬人，害怕沒有到達20萬人，結果沒想到四面八方都擠爆了，還怕天橋垮下來，出去也寸步難行。村長說，韓國瑜其實沒有大進場。

對於很多媒體抹黑韓國瑜，村長說，很多媒體鋪天蓋地造假、扭曲，刻意一句話漫無止盡抹黑，人民一股怨氣無法消解，未和人會這麼多，就是積久的怨氣，帶著憤怒媒體抹黑；另外是歡樂，國旗礦泉水自己帶來，到今天還在嗨！

對於馬英九致詞被噓，村長認為，真的是不能怪民眾，坦白講，台上講太久，主辦單位不夠強勢，讓來賓講太久，民眾不是來聽說教的，如果來幫韓國瑜，卻講自己政績多好，大家已經很有風度，又很累，太陽又大，有些人前一天就過來，還在照本宣科，民眾會不耐煩、焦躁，這是再正常不過。如果要甚麼事都要還國瑜背，要怎麼去約束控制？大家只是要下架民進黨，韓國瑜不用背負所有人的行為。

新北市議員葉元之指出，昨天人很多，下午3點網路就不通，估計35萬人，晚上太多貴賓，行程就有延遲1個多小時，韓國瑜在表定時間到場，但被通知在車上休息一下。大型活動流程本來就是參考用，要隨機應變，有人沒講到話，有人講太長，這沒辦法。

葉元之也說，郭台銘出來會影響國民黨的票，但黨內在努力整合中。

(中時電子報)