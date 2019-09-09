過往多繪製兒童漫畫為主的漫畫家蝗蟲，首次挑戰武打英雄漫畫。（台北市漫畫工會提供／王寶兒台北傳真）

漫威英雄正夯，但屬於東方的英雄角色卻相當少見。漫畫《上海大少爺》作者黃熙文、《魔幻王》作者蝗蟲、新生代漫畫家陳山狄及近百位台灣漫畫家，於台灣漫畫節中，各自以心中所想像的本土英雄為題，共同展出上百部帶東方文化的英雄漫畫，連日本、香港及澳門的創作者也一同共襄盛舉，展現東方英雄的強大氣勢。

黃熙文所繪製的《虎童》，以廟宇文化為發想。他表示，過去繪製《上海大少爺》時，便時常被人詢問「為何不畫台灣本土題材」，藉由漫畫節的機會，能夠以廟宇文化作為切入點，介紹台灣，如最初所想到的八家將、寺廟、虎爺等，都是聯想出的角色，甚至也可談及正熱門的石虎議題。

過去以兒童漫畫累積知名度的漫畫家蝗蟲，則以一貫的Ｑ版卡通畫風，首度挑戰武打題材。蝗蟲表示，漫畫節展出的作品《墨俠》，除了塑造出一位東方英雄以外，也可以看到他所喜愛的科幻、機器人元素，第一次挑戰與過往作品風格不同的題材，也讓他感到相當開心。

首度繪製漫畫的新生代漫畫家陳山狄，則將兒時與父親到田裡插秧的經驗，化作《水田男孩》，描述都市裡的小男孩在偶然間，遇見田野守護神的故事。陳山狄表示，比起那些可以穿越地心、到宇宙漫遊的英雄，反倒是生活中的英雄更值得尋找，「家的附近有許多稻田，我便想到這樣的田野生活，可以塑造出一位田野守護神，甚至你自己就是你自己的守護神。」

主導此次台灣漫畫節、台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢表示，好看的漫畫IP具有前瞻性，漫威能夠席捲全球，便是因為本身漫畫IP具可看性，台灣漫畫節以超級英雄為題，讓上百位漫畫家一同創作，不僅能推動台灣原創，更能讓不同平台挖掘台灣好的內容，進而轉為更多合作形式。

台灣漫畫節將於10月24日至27日於松山文創園區登場。

(中時 )