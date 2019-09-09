移民署「外國與外僑學生線上申辦系統」宣導海報。（移民署提供／李文正台北傳真）

在台就學的僑外生共有9萬8000人之多，明天就是各大專院校開學日，移民署服務站湧入辦理「在台就學居留證」的學生，其實，移民署今年已經建置「外國語外僑學生線上申辦系統」，僑生只要利用電腦將資料上傳，以「網路代替馬路」完成手續，而且，相較人到服務站申請，申請時間減少一半，僑生都說「輕鬆完成，下次也要這樣」。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，9日是各大專院校的開學日，僑外生多集中在這幾天來台，包括新生、舊生都湧入各縣市服務站，原本每天約200到300件，開學前一周每日大增至800多件，平均等候要2小時以上。

移民署原本開放學校人員幫學生線上申辦，今年提供外國籍學生包含僑生自行以網路申辦外僑居留證，外國籍學生註冊帳號後，申請外僑居留證、延期、變更登記或資料異動等功能，無需學校幫忙匯入學生資料。

移民署強調，居留證申請不用舟車勞頓，直接網路申請，原本臨櫃申請須10天的審核工作天數，但網路申請，學生已經將資料輸入，也節省審核輸入資料的時間，只要5天就在台就學居留證。

(中時 )