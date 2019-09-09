蘇揆明政策性宣布高鐵確定南延屏東 19:412019/09/09 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆明政策性宣布高鐵南延屏東(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵南延屏東政策已確定!據了解，行政院長蘇貞昌應該會「政策性宣布」高鐵南延屏東，至於路線怎麼走，就要由交通評估，目前尚未定案。 2020大選在即，政院又有重大政策支票，高鐵南延先前共有4條路線，包括左營、燕巢、高雄及小港潮州，相關官員表示，這4條路線均在評估中，沒有任何一條路線出局。 官員表示，最後要走哪條路線，要由交通部、高雄市及屏東縣進行協調，並進行可行性評估，但從工程角度來看，左營延伸較單純。 (中時 ) #高鐵 #屏東 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼10億 國旅秋冬遊11項補助看這裡 13:092019/09/05 生活 高鐵秋冬遊4大優惠 入住星級飯店不用錢 15:002019/09/05 生活 挺國旅計畫 台灣高鐵祭4大優惠 15:422019/09/05 財經 國旅秋冬獎勵啟動 屏縣府推四大方案 18:422019/09/05 生活 屏東旅遊手冊 超搶手 04:102019/09/06 產業．科技 BERI投資環境風險評估報告 台灣維持第4 15:132019/09/06 財經 前進寶島最南端 小米屏東環球專賣店9月7日開幕 16:252019/09/06 科技 公車路線亂併 挨轟枉顧民意 04:102019/09/07 地方新聞 屏東縣長盃羽球賽 千人球場廝殺 04:102019/09/08 地方新聞 高鐵南延有譜？蘇貞昌10日赴屏東場勘 16:512019/09/09 生活 政治熱門新聞 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 韓國瑜致歉馬英九 徐巧芯說話了！ - 政治 馬致詞遭打斷 胡幼偉：聽5分鐘就知不妙 - 政治 開炮！他告訴馬家軍：這些人才是羞辱馬英九 - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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