高鐵南延屏東政策已確定!據了解，行政院長蘇貞昌應該會「政策性宣布」高鐵南延屏東，至於路線怎麼走，就要由交通評估，目前尚未定案。

2020大選在即，政院又有重大政策支票，高鐵南延先前共有4條路線，包括左營、燕巢、高雄及小港潮州，相關官員表示，這4條路線均在評估中，沒有任何一條路線出局。

官員表示，最後要走哪條路線，要由交通部、高雄市及屏東縣進行協調，並進行可行性評估，但從工程角度來看，左營延伸較單純。

(中時 )