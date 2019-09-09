爵士鋼琴天才喬伊．亞歷山大首度來台演出，日前他在記者會中大秀琴藝，演奏一曲《桃花過渡》爵士版，讓聽眾大呼過癮。（范揚光攝）

年僅16歲，已在國際樂壇佔有一席之地，曾獲兩項葛萊美獎提名的天才爵士鋼琴手喬伊．亞歷山大，為了追逐音樂夢，全家從印尼移民到爵士樂殿堂紐約，一邊苦學英語，一邊以他最流暢的溝通方式「音樂」和世界交流。

「爵士樂的演奏方式，圍繞著溝通，要先和你的夥伴樂手有好的溝通，就能有進一步音樂上的溝通。」喬伊．亞歷山大表示，爵士樂是豐沛的音樂，「有很豐富的元素，包含了非洲、歐洲、加勒比海等不同的文化，與其說豐富的是顏色，不如說，如何透過爵士樂手間的合作，找到一個特殊的光彩，並一起孕育出一個漂亮的顏色。」

回溯喬伊．亞歷山大的學習歷程，幾乎都是在家自學，最初是由他的吉他手父親發掘他的音樂天分，「有天爸爸請了老師來家裡，教我一些基礎練習，我發現自己越彈越會彈，我想可以成為音樂家，是上天的安排。」

喬伊．亞歷山大說，即使他確實感受到天賦是上天的禮物，「但爵士樂的道路，從來就不簡單，必須打磨基礎，了解手中樂器，培養耐性，同時也要扎實學習，無法『偷吃步』，遇見困難，也要學會享受當下，直到確實認識自己、掌握手中樂器，讓靈感與新事物，可以源源不絕地流進來。」

6年前讓喬伊．亞歷山大爆紅的關鍵，是他演奏爵士鋼琴家瑟隆尼斯．孟克代表作《午夜旋律》的影片，被林肯中心爵士音樂總監溫頓．馬沙利斯看見，大為激賞，喬伊．亞歷山大從此一戰成名。

喬伊．亞歷山大說，瑟隆尼斯．孟克的演奏對他的影響很深，「聽起來簡單，但技巧超難，彈他的作品需要耐性去體察其中的層次。」

16歲的男孩，應該是什麼模樣？喬伊．亞歷山大還在塑造他的模樣，而他的人生充滿了音樂，特別是爵士樂，以及一隻心愛的狗兒，未來他想累積自己的創作，他說：「我很感謝有這個天賦，也很享受其中，能有機會把音樂分享給更多人。」

(中時 )