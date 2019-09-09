國片《第九分局》集結邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒領銜，新鮮題材掀起話題。上片11天全台熱賣3800萬元，截至目前為止在今年國片票房表現排名第3，僅次於《五月天人生無限公司》、《寒單》，在台北也創下今年國片最高觀影人次。

票房傳來捷報，導演王鼎霖感謝工作人員及觀眾，說道：「雖然做國片辛苦，不過謝謝觀眾願意支持與自身文化相關的題材。接下來遇到強片接連上映，我們聽天由命，希望可以繼續撐著，在戲院有一席之地。」還透露每天與邱澤、温貞菱、澎恰恰等人死守數字，緊張票房表現。

正準備新片的邱澤表示：「繼《誰先愛上他》後，第2部演出電影《第九分局》很開心也有好成績。」澎恰恰則說：「每位觀眾看完都會有不同的感想，希望電影能帶給大家溫暖。」温貞菱則感動好幾位影迷5、6刷電影，她說：「電影帶給我們不少面對生活與生死的力量，萬分感謝眾人的支持，感謝濟公師父！」而劉奕兒更俏皮呼籲粉絲：「請勿因過度懼怕而不敢進戲院看，電影保證輕鬆、可愛、沒有壓力。」除此之外，楊雁雁也跨海捎來訊息，感謝全台觀眾的支持。

而電影魅力也延燒到演藝圈，曾與邱澤多次合作的柯佳嬿在臉書坦言：「我不看鬼片的，一切都是為了你（邱澤）。」而藍心湄、郭彥甫、曾沛慈、吳念軒、林予晞、五熊等都紛紛力挺，該片全台上映中。

(中時 )