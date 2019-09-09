法西強颱重擊日本關東，成田機場通往東京的鐵路和巴士9日停駛，至下午5時仍有9600人滯留機場。許多旅客質疑，受天災的影響趕不上飛機時該怎麼辦呢？

有關趕不上飛機時機票能不能退換，航班起飛時間會不會受影響等問題，日本NAVITIME TRAVEL旅遊網站介紹，在買機票時必須注意各家航空公司的規定，若規定遇天災等意外情形可免費取消機位或改時間就沒問題。有些航空公司在特殊情形下，還會協助安排旅客改搭其他等價的航空公司的航班。

買廉價航空的機票通常是不允許退換的，航班誤點或停飛時也只能改搭該航空公司的其他航班，否則就得自己另外花錢改搭其他飛機，故在購買廉價航空機票時必須先瞭解相關的風險。也有可以免費退換、改航班的廉價航空機票，故買機票前必須詳細閱讀細則。

發生因天災滯留機場的情形時，機場的通訊大多不佳，有時還可能停電，故在出發前應該先掌握天候及航班資訊，在出發前往機場前可透過網路或電話改航班，才不會卡在路上或滯留機場動彈不得。

如果是航空公司決定停飛，通常在10天之內可在網上或用電話完成退費手續。此外，在訂票時最好記得登記電郵，航空公司在決定停飛或誤點時會發送電郵通知旅客，以利旅客掌握航班資訊。

這次颱風癱瘓了成田機場的聯外交通，讓許多旅客措手不及，故應事先預想天災對交通的影響，提早確認各機場交通的通車狀況以防萬一。

(中時電子報)