近期由漫畫改編的韓劇《他人即地獄》受到不少關注，講述鄉村少年尹鍾宇（任時完飾）到首爾生活，並在考試院（外租雅房宿舍）中遇到種種怪人故事。本週兩位主角任時完與李棟旭在考試院中見到對方，觀眾也發現李棟旭的真實身分，一幕兩人相約喝酒，李棟旭端出「神秘的肉」給對方吃的場面，李棟旭的變態殺人犯演技，讓人毛骨悚然。
《他人即地獄》以電影手法呈現在電視劇中，飾演北漂族的任時完，因為考試院的租屋價錢便宜而住進恐怖考試院。李棟旭飾演表面上文質彬彬的牙醫，實際上是變態殺人魔，不只一登場就殺掉為他辦事的其中一位房客，更將另外一位流氓房客抓起來拔掉他的牙齒，更將牙齒製作成戒指收藏，且收藏盒中還有許多不同的牙齒戒指。
在第三集的尾聲，李棟旭更邀請主角房客任時完一起喝酒，並邀請他吃考試院阿姨醃的「神秘的肉」，時完吃完後有感味道奇怪，李棟旭便說：「還有其他部位，你要嘗嘗嗎？」、「這是好肉啊，驚訝甚麼？你以為是人肉嗎？」最後更邪笑讓人毛骨悚然。
(中時電子報)
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