天王天后推手蔣承縉（蔣哥）的新書《禮悟》，不僅獲張惠妹、蔡依林、楊丞琳及陳鎮川寫序，張小燕、徐熙娣及蔡康永也提筆為文推薦，而羅志祥（小豬）和艾怡良更於拜讀新書後，各自錄下影片聊生命逆境；片中，小豬談到曾遭遇挫折，在找不到出口、也沒有舞台時，得到很多「禮悟」，「當然會一直為自己打氣，因為不能靠別人、你也不能信老天，你只能信自己」。

艾怡良也勇於談論「壓力」，曾因無來由的壓力導致冷汗直流、呼吸幾乎停止，她形容當下「羞恥至極」，質問自己：「曾幾何時那麼懦弱，這不是你最深愛的舞台嗎？」她學會挖掘內心，領悟與壓力共存的方式，「當你習慣高壓之後，會悟出一套它要教你的事情」。

此外，張小燕寫下推薦金句，「人生要到幾歲，才會知道『我是誰』！事業要成功到何種境界，才能決定『取捨』」；徐熙娣則有感而發表示：「但當你抽離時，你會看到很多原來你看不見的事，於是你可以選擇面對或逃避，甚至你有可能找到新的出口！」《禮悟》10日開放預購、22日發行。

小S推薦新書《禮悟》。（愛最大慈善光協會提供）

(中時 )