郭富城睽違7年再度攻蛋，將於13日起連2天舉辦「舞林密碼演唱會」，造價2億台幣的3D立體智能舞台、精密機關等硬體設備，9日由21個貨櫃裝載進場，預計動員400名人力，24小時輪班施工，務求重現原汁原味精彩演出；主辦單位開麗娛樂表示：「我們只有4天搭建舞台，預計會吃掉5000個便當、喝掉2000瓶水，所有成本都加倍！」

「舞林密碼」舞台由三個長方形舞台組成一個航空母艦，每個舞台都能360度自轉、升降，需精準的彩排及高度專注力，因此郭富城這幾天都在香港加緊練習，每天待在練團室8小時，並將提前於11日來台調整狀態。由於演出複雜難度超高，主辦單位更為郭富城提高保險金額高達3億，創華語藝人單人投保最高金額。

郭富城2017年和模特兒方媛結婚，同年產下1女，今年4月老婆再為他生下寶貝女兒；對於台灣演唱會巧遇中秋節，郭富城日前表示，二個女兒年紀還太小，且2歲大女兒的幼兒班也開學了，要認真念書，不會陪爸爸一起來台過中秋。對於睽違多年重返小巨蛋開唱，郭富城再次傳達對台灣粉絲支持的感謝與對重返小巨蛋的期待：「這是第一次在台灣跟歌迷們一起在小巨蛋共渡中秋節，是很特別又難得的機會，非常開心跟期待，相信大家一定可以一同留下美好的回憶！」

郭富城本周五將在小巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

郭富城本周五將在小巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

(中時 )