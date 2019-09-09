大選釋利多！行政院證實，行政院長蘇貞昌明（10）日赴屏東屏東市高屏大橋附近的台糖地、鄰近台鐵六塊厝站場勘時，會當場宣布高鐵將自左營延伸至屏東，該南延案經費約619億元，台北直達屏東行車時間約109分鐘，工期約10年。學者表示，此案明顯不具可行性，建造一套會虧本的系統，恐怕只是債留子孫。

行政院今日證實，高鐵將自左營延伸至屏東，蘇貞昌明日就會宣布。最終選擇的左營案，是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。此案則需增購2列新車。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，就經濟、財務、技術等多面向綜合來看，該案並不具可行性，且南延效益不大，能增加的旅客量也不會太多，頂多可能有人本來是在左營轉車的，改到屏東轉車，但這種旅客並不多。

張勝雄指出，目前左營已有一套行之有年的轉運系統，可連接至屏東各地，若要在屏東再建立一套，不只要耗時數十年，屆時也會有兩套轉運系統。而因為屏東運量不高，通車後恐怕一小時只有1班直達車，對旅客而言，會選擇直達車，還是搭到左營站，選擇每小時有4、5班的轉運公車或火車？

張勝雄表示，高鐵站即使延伸至屏東站，對於屏東林邊、潮州等的居民而言，仍需要轉車，對縣民來說幫助恐怕不大，且大眾運輸必須轉運才能擴大營運面，如桃園、台中、嘉義、台南等高鐵站，若要進入市區都還需要轉車，高鐵站也會設在多個城市的中心點。

張勝雄坦言，當時規劃高鐵時就有考慮是否納入基隆與屏東，但基於運量考量，第一階段就被撤掉，他也表示，建造一套會虧本的系統，恐怕只是債留子孫。

(中時 )