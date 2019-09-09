南投縣都市計畫公共設施用地通盤檢討，全縣13鄉鎮市將解編釋出162處、118公頃土地，5500多位地主依規定可收回50％土地，或是配合開發。

縣府建設處長李正偉表示，從9月下旬起到10月中旬，舉辦13場公開展覽說明會，同時了解地主要配合開發或收回土地。

李正偉9日在縣務會議中指出，目前政府財政困窘，公共設施保留地取得日益困難，也影響地主權益，再者，面臨高齡、少子化社會，許多公共設施已經沒有需求。

因此，縣府針對都市計畫公共設施用地進行檢討，用地已取得但設施未開闢，仍有需求者維持原計畫；無需求者變更為其他用途、廢止徵收發還土地。用地未取得、設施未開闢且無需求者，則徵收、價購、撥用或整體開發。

李正偉表示，此次公共設施需求查，可以釋出檢討的公共設施土地118.66公頃，以公園、綠地、廣場、兒童遊樂場用地及學校為主，但是不包括道路用地。

(中時 )