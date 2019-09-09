35歲的王姓男子，昨晚10時許開車沿西屯區環中路行駛，行經漢翔路口時，撞上前方左轉的休旅車；警方到場處理通知王男將受損車輛吊離現場。未料拖吊時，王的車子不明原因脫勾，倒退撞上站在車尾的王男；王車除車尾撞車凹洞外，王全身挫傷、腦震盪送醫，警方協助處理中。

警方指出，王姓男子昨天晚間10時許駕駛轎車，行經西屯區環中路往中清路方向行駛，途中行駛至漢翔路口；同向慢車道左轉車道有吳姓男子欲左轉，王直行時碰撞左轉的吳男，造成吳左車尾毀損，王車頭全毀。

警方調查，王、吳二人都無酒精濃度，當時僅有吳車內有名女乘客受傷，兩名駕駛人都沒受傷。吳稱當時他左轉時是依照號誌燈規定行駛，發生碰撞時左轉燈亮；王則向警表示，記不清楚案發原因？肇事原因尚待警方再調查釐清責任歸屬。

警方表示，因王男自小客車車頭全毀無法駛離需要通知拖吊車到場，今天凌晨拖吊車拖吊時，王車因不明原因鬆脫；王當時就站在拖吊車的車尾，導致王又被自車的車尾撞上，導致王車的車頭、車尾都有受損。並造成王男全身有挫傷、輕微腦震盪等，經送往台中榮總醫院治療並無大礙；全案仍由警方調查處理中。

(中時 )