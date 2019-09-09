演員劉瑞琪在港片《花椒之味》飾演賴雅妍母親，片中面臨和老情人的生離死別，現實中是否也會擔心自己後事？她一派輕鬆的表示早已規劃好年老退休生活，「老的時候盡可能照顧好自己。」若真的生病，「不要急救，不插管。」更希望死後不要被放在骨灰甕裡，她質疑：「活著的時候人就一直在從一個箱子移動到另個箱子，死掉的時候還要在盒子裡？！」

劉瑞琪想法前衛，雖膝下無子，但已交代姊姊的孩子，身後讓她的骨灰回歸大自然，「隨風飄蕩。」更盼後人能舉行簡單、素雅的告別式，「不要跪在那邊（殯儀館），很髒。大家就聚集來家裡，優雅聽音樂。」她認為後事都是「活著人的遊戲」，重點是個人生前作為：「活得心安自在。」

雖沒生過孩子，但演過無數巨星的「婆媽」，至今和言承旭還有聯絡，劉瑞琪繼《真的漢子》第二次和賴雅妍飾演母女，還曾在《愛上哥們》演過婆媳，2人私下超熟，但在《花椒》中關係緊繃，劉甚至得在香港街頭賞對方巴掌，「一度打不下去，但是雅妍咬著牙要我真打！」最後打了超過5掌才完成該畫面，她打完後立刻心疼的給對方一個擁抱。

劉瑞琪笑言為戲打過不少人巴掌，還特地學出力技巧，「手要帶軟！」其實過去她總是演女主角，歷經一場大病後回歸演藝圈，在戲劇中淪為客串或演配角，她坦言：「第一次演媽媽有心理障礙。」在劇組中甚至不被重視，讓她一時難以適應，但後來發現：「反而在演媽媽時有很多張力和環節，找到很多表演能量。」更相信，「紅花要綠葉襯。」

在《花椒》飾演鄭秀文「後母」，和劉瑞琪現實生活有點類似，因老公和前妻育有3子，她坦言一開始和3個孩子初期接觸時有點尷尬，「需要磨合。」曾短暫共同居住一陣子，後來孩子們跟著媽媽住，偶爾會回家玩，過年時，老公前妻也會帶著孩子們一起回來用餐，一家人都維持良好關係。新片12日在台上映。

賴雅妍和劉瑞琪私交甚篤，為戲培養距離感。（華應提供）

(中時 )