高齡73歲的「台灣阿甘」林明德從民國87年起，徒步環台走遍全國各鄉鎮市區，路程一邊撿拾垃圾打掃台灣，一邊到處演講分享環保理念。林明德近來正進行第10度環台打掃行腳路程，9日抵達台中；台中市政府環境保護局邀請林明德演講分享環保理念及行腳心路歷程，期藉此拋磚引玉，鼓勵全民共同響應，用實際行動推行環保工作。

林明德從民國87年起，20年間共9度環台，徒步走遍全國各鄉鎮市區，行程超過3萬公里，近期正進行第10度環台。他認為天然災害頻傳，與天然資源缺乏有效保護息息相關，為徹底落實全民掃地理念，他腳踏實地一步一腳印環島撿垃圾打掃台灣，希望喚起國人對環保的重視。

環保局表示，林明德無私為環境服務的精神令人欽佩，而台中也有615隊、2萬5848位環保志工，秉持志願服務的精神，默默為台中環境付出，除維護市容整潔，也協助防治登革熱、資源回收、營造社區環境等。過去3年多來，環保志工們協助認養維護全市242 座區里公園，每年清掃2,800萬公尺道路，相當於環台24 圈距離，是台中的驕傲。

環保局指出，台中還有16處環境教育設施場所，結合台中得天獨厚的自然環境、豐富的人文歷史文化、創新的綠建築設施等，設計各種活潑有趣、寓教於樂的環境教育課程，數量已是全國第二多，希望持續推廣愛護環境理念

環保局說，面對空汙，市府不鬆懈，積極推動多項空汙防制政策，並展開藍天白雲行動計畫，除維持各項既有政策外，也推動24項精進改善對策，包括中火減煤到1,104萬噸、電動機車及電動公車倍增、一級營建工地周邊道路汙染改善提升、燃煤蒸氣鍋爐退場等。

根據環保署監測站最新數據顯示，台中今年1至8月的PM2.5平均值每立方米17.1微克，比去年同期的19.2微克，改善2.1微克；此外，今年1至8月空氣品質不良日(AQI＞100)累計天數25天，也比去年同期的43天，減少18天，改善約4成，創下2011年以來新低。

(中時 )