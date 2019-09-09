大陸昨晚不敵奈及利亞，無法以亞洲國家最好排名取得明年東京奧運門票之後，網路撻伐聲浪四起，如今只剩下最後一個機會就是明年的最終資格賽，但依照目前情勢來看，大陸想要遠征東京的希望非常渺茫。

依照FIBA規定，這次世界盃將產生7支東奧參賽隊伍，分別是最強歐洲2隊、最強美洲2隊，亞洲、非洲和大洋洲各1隊，伊朗和澳洲已拿到亞洲、大洋洲的唯一門票，加上東奧主辦國日本，就已佔了8席，剩下的4張門票將從明年的最終資格賽確定。

本屆世界盃8強隊伍即將敲定，現在屬於歐洲的球隊有波蘭、西班牙、塞爾維亞、法國，因此勢必會有2隊將進入最終資格賽，加上沒有進8強的立陶宛、希臘、德國、義大利、俄羅斯也會參賽；美洲部分除了美國、阿根廷與巴西外，加拿大、委內瑞拉也不會缺席，屆時的最終資格賽24隊分成4組，分組冠軍拿到奧運門票，如此一來，大陸想要過關斬將可說是難如登天。

(中時電子報)