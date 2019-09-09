2019 警犬隊狗狗節（影/DB影像工坊）

響應9月9日台灣狗狗節，台中市政府警察局警犬隊，與台中市動保防疫處合作，派出3隻警犬與動保處選出三隻年紀較大或肢體有殘缺的收容犬，互相認識交朋友，並將過程拍成影片，貼在《TCPB 局長室》臉書上，盼社群力量，宣導以領養代替購買的觀念，且讓三隻收容犬能找到有緣的飼主領養。

世界上有很多國家，都有與動物關的相關節日，因閩南語的「9」字音念「告」剛好與狗的閩南語音是諧音，因此選定9月9日為狗狗節，這部影片向大眾宣導愛護動物、珍惜犬隻、以領養代替購買等觀念，以期民眾能以正確的態度面對不同處遇的犬隻，共同創造良善的犬隻生活環境。

台中市警局警犬隊長陳玉梅表示，警犬隊一直都有跟動保處合作，本次宣傳影片，選定三隻收容犬「博恩」、「巴特」、「懷特」一起合作，主因是三隻收容犬中，有的是年紀過大而牙口不佳、有的是因車禍而截肢，因而待在收容所有一段時間而無人認養，趁此機會，警犬與收容犬一同在草地上玩遊戲，也帶去游泳，玩到欲罷不能，玩樂外更帶至狗狗美容院，專人替每一隻犬隻洗澡美容做SPA，順便犒賞警犬平時的辛勞。

台中市警局表示，透過這次慶祝活動，希望大家能夠更加認識並善待犬隻，用真誠的愛對待「人類最忠實的朋友」，對於不同領域的狗狗也能給予鼓勵包容，並感謝這些為社會上默默付出的無名狗英雄。

(中時 )