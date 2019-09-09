美中的經濟、科技、軍事的全面戰略對抗將持續數十年。（圖／Shutterstock)

美中之間除了經濟衝突，還有戰略對峙的問題，兩國之間的「新冷戰」開打了嗎？許多學者或分析家都認為，這場美中全面的較量已經開始，但整體環境已與過去美蘇冷戰完全不同，而且中共會是比俄羅斯更可怕的對手。

英國廣播公司在一篇分析中指出，美國總統川普認為中國大陸承受不起與美國的貿易戰，很快就會認輸，但是他的高級顧問庫德洛(Larry Kudlow)卻認為，這兩個全球經濟超級大國的爭鬥不會很快結束，可能還會進行很多年。這場貿易戰類似1980年代雷根總統時期對蘇聯的冷戰，是一場曠日持久的較量。

分析表示，20多年前美國的中國問題專家沈大偉(David Shambaug)就曾發表文章《美國和中國：一場新冷戰？》對中美對抗發出警告。還有東南亞事務評論員亨特．馬斯頓(Hunter Marston)，哈佛大學甘迺迪政府學院學者格艾利森(Graham Tillett Allison, Jr.)也都在文章中發出過類似警告。

美國政治評論員卡普蘭(Robert D. Kaplan)今年初曾表示，美中的爭鬥將持續數十年，但只要華盛頓有足夠耐心，最終將會獲勝。

卡普蘭認為，美國與中共的軍事角力是21世紀的決定性事件，中共將會成為比俄羅斯更可怕的對手，這場美中角力不亞於一場「新冷戰」。不管美中能否達成貿易協定，雙方關係今後只會變得更糟。世界最大的兩個經濟體進入冷戰，地緣政治的對抗會影響市場，讓市場付出代價。

東南亞事務評論員馬斯頓則認為，用冷戰模式描述今天的美中地緣政治現狀並不是很貼切。因為現在的安全環境比美蘇冷戰期溫和多了，其他的中等強國基於自身考慮並運用影響力，會對大國競爭格局產生很大影響。而且美中競爭關係也不像中東的戰亂，沒有並沒有人道主義危機以及大批難民，競爭主要局限在經濟和技術領域。

卡普蘭指出，資訊技術和互聯網發展是導致美中對抗的潛在因素。他認為習近平上臺讓中共從「軟權威主義」走向「硬集權主義」，網路技術發展使美中同處於一個數碼生態系統，彼此用按鍵就能侵入對方的商業和軍事網路。美中邊界被拉近，太平洋不再能隔離開兩個大國。

馬斯頓表示，中共的目標和當初蘇聯的野心有很大不同。儘管習近平提出「一帶一路」基建計畫，但是中國大陸的近期目標頂多是地區主宰，而非全球霸權。即使有人說習近平的「中國夢」是要復興中華帝國以取代美國的地區主宰，那也與當初蘇聯的全球戰略目標相去甚遠。

分析認為，而在中共覺得有足夠力量為地區提供安全之前，中國大陸仍然會是美國主宰秩序的受益者，儘管美國的主導力量已逐漸衰落，但仍然可以為亞洲帶來某種穩定和共同利益，而中共也不否認這一點。

(中時電子報)