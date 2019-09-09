黑色喜劇《計高一籌》由阿根廷青年導演加斯頓杜帕拉特（Gaston Duprat），近來在拉丁語區大受歡迎，不僅西班牙、烏拉圭票房連番開出紅盤，阿根廷更狂吸70萬觀眾捧場，票房衝爆2億。該片描述一場匪夷所思的「詐死炒畫」風波，除破天荒邀請布宜諾斯艾利斯美術館長參與編劇，還遠赴里約熱內盧、將「建築界畢卡索」奧斯卡尼邁耶（Oscar Niemeyer）的當代藝術博物館完美置入。

兩位相差15歲的阿根廷影帝：吉勒摩法蘭賽拉（Guillermo Francella）與路易斯布蘭多尼（Luis Brandoni），在片中飾演畫家與經紀人的忘年好友，片中患難與共的奇妙際遇令觀眾笑中帶淚，一舉奪下西班牙瓦拉多利德影展觀眾票選最佳影片。有趣的是，這兩位稱霸阿根廷的影帝：吉勒摩法蘭賽拉、路易斯布蘭多尼，雖在片中擁有一段40年患難相挺的珍貴友誼，拍攝前卻相識不到4個月。

法蘭賽拉近年主演《謎樣的雙眼》、《大犯罪家》、《賭命大富翁》等片；布蘭多尼則縱橫阿根廷影壇40年，地位無人能超越。兩人在新片飾演一對忘年好友，現實中卻僅僅「久仰大名」，完全是第一次合作，導演杜帕拉特讓他們密集排練4個月後，絕佳默契及化學反應竟十分驚人，兩人宛如過去一直在一起、並經歷過所有事，像「交情超過40年的老友」。該片10月9日在台上映。

(中時 )