國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜9日晚間臉書貼文，發表全新LINE貼圖，從去年選舉時設計的16張增加至24張，還有「莫忘世上苦人多」等經典語錄，高市新聞局長王淺秋表示，這是高雄1名年輕女設計師的作品，收入將全部捐做公益。然而奇怪的是，PO文貼出後不到1小時，這組LINE貼圖卻被不明原因下架，目前市府正在了解原因。
韓國瑜去年選舉期間推出「賣菜郎瑜你同在」LINE貼圖，9日晚間他於臉書貼文，發表全新貼圖「韓總日常」，總共24張，除了早安、晚安、甲霸咩等常用問候語之外，也有韓國瑜常說的「莫忘世上苦人多」、「問世間情是何物、問世間真理何在」。
王淺秋表示，這是高雄1位年輕女設計師繪製，市府提供韓市長頭像免費授權使用，所得未來將全部用於公益，但這名女設計師相當低調，不願透露身分；韓國瑜則在臉書感謝這位創作者，並請網友一起給這位才華洋溢的朋友一個大大的掌聲。
臉書貼文後，一開始還有韓粉回報已經下載成功，然而不到1個小時，點擊文章內的下載連結，卻變成「未找到任何項目」，市府初步了解，貼圖因不明原因被下架，目前正在聯繫LINE公司詢問中，暫時並未對外說明原因。
(中時 )
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