（《大安波麗士》提供/胡欣男傳真）

滿腦子創意的北市警大安分局長周煥興，繼去年自摘柚子，替每個同仁客製柚皮肖像畫，今年貼心創意再升級，親自設計柚子造型的月餅，取名「大安柚月餅」，有保佑警察同仁值勤安全及大安區民眾安居之意，由轄內知名糕餅舖協助製作，外皮抹茶內餡紅豆，吃起來甜而不膩。今天他分送月餅、柚子到各所隊給700多位同仁，提前歡度中秋節，大家都覺得窩心。

周煥興今年除帶領各單位主管利用休假至新竹寶山摘採有機栽培文旦柚，也為了讓同仁收到與眾不同的中秋月餅，構思自行設計柚子造型傳統糕餅模具，再與轄區內知名蛋糕店業者合作，製成獨一無二「大安柚月餅」，期盼大安「柚」諧音「佑」，保佑警察同仁值勤安全及大安區民眾安居之意。

女警吃過月餅說，抹茶香、紅豆內餡也不會太甜，很好吃。（大安分局提供／胡欣男台北傳真）

適逢中秋節前業者趕工期間，周煥興也率各外勤主管前往糕餅工廠，體驗並參與製作過程，最後完成700份手提小禮盒。為避免影響同仁執勤，今日由周至大安分局各單位逐一分送給值勤的同仁。

員警收到分局長親自送到的柚子及特製版月餅，紛紛拿出手機拍照留念，有員警表示捨不得吃，周隨即拿出預備好的月餅現切，供大家分享試吃。女警表示「抹茶香，紅豆內餡也不甜，是我愛吃的口味！」還笑說，看到柚子圓圓的像分局長的身材，現場歡笑聲不斷，氣氛融洽。員警也說，分局長的創意無人能敵，大安最不缺的是，就是驚喜！

周煥興指出，警察需要日夜輪班，24小時輪值在崗位上服務民眾，常犧牲與家人團聚的幸福時光。「團隊就是一家人」大安分局努力營造友善工作環境，凝聚團隊精神，提昇工作效率。

北市警大安分局長周煥興（中）親自設計的柚子造型月餅，取名「大安柚」，希望保佑員警執勤安全和民眾安居樂業。（大安分局提供／胡欣男台北傳真）

周煥興也到糕餅舖廚房親自體驗製作過程。（大安分局提供／胡欣男台北傳真）

(中時 )