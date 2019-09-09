空手道、角力高手品學兼優，獲總統教育獎

廖志晃／南投報導

旭光高中吳興明、國中部謝玉涵及草屯國中翁杏瑤等3人，獲2019年總統教育獎殊榮，縣長林明溱9日接見表揚，同時鼓勵他們繼續努力，朝人生目標勇往邁進。

旭光高中校長何光明、草屯國中校長黃美玲及教練李松鑫，陪同受獎學生到縣府接受表揚；吳興明榮獲全中運空手道金牌、謝玉涵在國中3年內獲全中運空手道2金1銅，翁杏瑤則是全中運國中組女子角力金牌3連霸得主！

林明溱表示，總統教育獎優秀學生，必須兼具學業、才藝與品德，能夠雀屏中選非常不容易，相當感謝校長與教練辛苦的指導，也希望繼續發掘更多品學兼優的學生；最難得的是，旭光高中連續2年均有高中組與國中組獲得總統教育獎！

吳興明還擔任青少年的反毒大使，積極參與社區青少年的反毒活動；謝玉涵除了到埔里仁愛之家擔任志工，也曾協助NPO Channel公益平台拍攝影片，協助在成長到路上感到迷茫的青少年能正向的面對人生；翁杏瑤有家人支持，讓她無後顧之憂，國中3年3度蟬聯冠軍，寫下輝煌的一頁。

(中時 )