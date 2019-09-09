國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨在新北市三重水漾公園舉辦造勢大會，吸引逾35萬支持者擠爆會場，有名9歲男童不敵人潮和家人走失，但廣播和電話都被造勢聲掩蓋，所幸捷警充當「保母」照顧半小時，終於讓男童和家人團圓。

韓國瑜新北造勢吸引人潮湧進桃園機場捷運「A2三重站」，捷運警察隊動員執行維安勤務，捷警吳滄嚴、黃群閔發現一名年約9歲小男童，無助的在站體連通穿堂層人海中，徬徨來回四處奔跑，一下跑往新北大都會公園，一下又衝往北捷三重站，2警擔心男童被人潮推擠跌倒，主動詢問了解。

男童表示，與姑婆來參加造勢活動，卻走散了，2警隨即透過站體廣播尋找，但造勢口號聲壓過廣播音效，改透過電話手機聯絡，無奈在現場10萬名群眾拍照上傳或直播，占據網路與電話，全都無法聯繫。2警只能邊執行疏導勤務、邊把男童帶在身邊暫加保護，終於在半小時後聯繫到男童姑婆，前來桃捷A2三重站將男童接回，男童見到家人，當場眼淚潰堤。

焦急地陳姓婦人向警方表示，昨下午帶著林姓姪孫從台北市搭乘機場捷運到三重參加造勢活動，晚間8點多準備搭乘機場捷運返回台北車站時，因現場活動人潮眾多，才不幸與男童走失，她也著急地在活動現場四處尋找，但茫茫人海卻不知從何找起，焦急不知如何是好，也因現場造勢活動音量過大，錯失多通員警撥打的聯繫電話，所幸捷警耐心持續撥打電話通知，才能迅速找到失散姪孫，放下焦慮的心。

(中時 )