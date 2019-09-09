賣座恐怖片續集《牠 第二章》上映以來口碑爆棚，票房表現毫不遜色，台北票房3天開出1702萬元，全台首周票房成績超過5087萬元，票房較首集4034萬元成長約25%，同時該片也在全球締造將近1億8500萬美元（約新台幣57億元）佳績，為暑假起持續低迷的電影市場注入一劑強心針。

2年前叫好叫座的恐怖片《牠》，現在迎來大結局《牠 第二章》讓原著作者史蒂芬金大力推薦，雖然片長將近3小時，觀眾卻一點都不覺得冗長。首周在全美票房開出9100萬美元（約新台幣28億元），創下美國9月影史第2高的票房紀錄，僅次於第1集。

《牠 第二章》驚悚回歸，嚇出5000萬票房。（華納提供）

雖然原著小說故事已在《牠 第二章》完結，但是飾演「小丑潘尼懷斯」的演員比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）向美國媒體《娛樂週刊》坦言，若有合適的方式讓故事延續，他願意繼續演出第3集。他說：「若故事回到事件還沒發生的時刻，我想會滿有趣的故事，值得一探究竟。」

《牠 第二章》在驚悚的過程中安排許多輕鬆的橋段，讓觀眾的情緒有如搭乘雲霄飛車一般跟著高低起伏。片中的巨人、火焰女以及人頭蜘蛛造型相當詭異，加上緊湊的故事節奏，讓觀眾在戲院內有如經歷了一場的恐怖冒險。該片全台上映中。

(中時 )